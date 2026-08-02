Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Что известно об атаке на школу?

В результате падения боеприпасов и их обломков уничтожен школьный автобус, еще один – поврежден. Само здание учебного заведения также получило повреждения – там вылетели окна.

К счастью, обошлось без пострадавших. В ГСЧС добавили, что повреждены также припаркованные рядом авто. Спасатели ликвидировали пожар, возникший из-за атаки.



Уничтоженный школьный автобус / Фото ГСЧС

На месте происшествия работают представители района и коммунальщики. "Обследуем здание заведения и близлежащий жилищный сектор, фиксируем все повреждения", – уточнил Сенкевич.

Спасатели показали ликвидацию последствий атаки на школу в Николаеве: смотрите видео

К слову, утром 2 августа российские войска нанесли удар по Запорожью, в очередной раз атаковав гражданские объекты. Перед этим в регионе объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов и КАБов.

Всего ночью Россия запустила по Украине 133 ударных беспилотника. Силы ПВО уничтожили или подавили 109 из них, в то же время 24 дрона попали в 19 локациях, а падение обломков зафиксировали еще в 3 местах.