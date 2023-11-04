Один достал пистолет и начал махать кулаками: в Германии 7 россиян напали на украинцев
Источник:Bild
Граждане России демонстрируют свое пренебрежение к украинцам и в цивилизованных государствах Запада. В частности, в Германии группа из семи россиян напала на наших земляков.
Как пишут местные СМИ, правоохранители вмешались в это дело. Произошел инцидент еще во вторник, 31 октября, в городе Бремене, расположенном на севере Германии.
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Россияне напали на украинцев в Бремене
Отметим, что россиян было 7, а украинцев – 4. Это были наши земляки, вежливо сидевшие на скамейке в парке возле местного вокзала, пока к ним не подошли граждане вражеского государства.
Говорят, что группа молодых россиян специально спровоцировала и напала на четырех украинцев. Это произошло около 20:00 (по местному времени – 24 Канал),
– пишет издание Bild.
Журналисты утверждают, что россияне "искали потасовки" и выкрикивали разнообразные лозунги – в частности, "Свободу России". В то же время внезапно 16-летний россиянин якобы достал пистолет и ударил одного из украинцев по голове.
О нападении своевременно известили сотрудников федеральной полиции – они приехали на место происшествия и арестовали 16-летнего россиянина, после чего передали его законным опекунам.