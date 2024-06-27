Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется из района Очеретино. Оккупанты теряют в основном живую силу. Вооруженные Силы Украины ликвидировали и ранили более 200 оккупантов. Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов рассказал 24 Каналу, что Россия перебрасывает в Донецкую область лучших бойцов, которые хорошо экипированы и обучены.

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Российские "мобики" штурмуют креативно

Военнослужащий Сазонов отметил, что Россия выгребла из своих тюрем всех, кого смогла, сейчас идет набор в женских колониях. Российская армия перебрасывала в Донецкую область 2 тысячи человек вооруженного состава с бронетехникой, это так называемое "сирийское пополнение", которое должно было идти в Сирию. На Харьковщину привлекали "африканский корпус". Более того – Россия почти "оголила" свои военные базы на границе с Финляндией.

"Всех привлекли в Украину, но воюют против нас и на Часовом Яру, и в Торецке "мобики". Не надо их недооценивать, они позавчера штурмовали позиции, ранены 2 украинских военных. Штурмовали они довольно креативно, даже лестницу сделали со ступеньками, чтобы лезть в окопы, они подготовлены", – рассказал Сазонов.

На Часовом Яру сейчас воюет 98 десантная дивизия, ВСУ ее существенно сократили, поэтому она была вынуждена отступать для пополнения своих сил.

Сейчас пришли уже экипированные молодые "контрактники", которые умеют воевать. Не только мы эти 2 года учились воевать, те россияне, которые выжили – тоже. Сначала они бросали на штурмы мобилизованных. Из 10 за 2 месяца выжило 2, но эти 2 научились воевать. Сейчас на Донетчине они бросают лучших: "спецуру", штурмовиков, десантников,

– подытожил Сазонов.