Найбільша активність російських окупантів зберігається з району Очеретиного. Окупанти втрачають в основному живу силу. Збройні Сили України ліквідували та поранили понад 200 окупантів. Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов розповів 24 Каналу, що Росія перекидає на Донеччину кращих бійців, які добре екіпіровані та навчені.

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Російські "мобіки" штурмують креативно

Військовослужбовець Сазонов зазначив, що Росія вигребла зі своїх в’язниць всіх, кого змогла, зараз триває набір в жіночих колоніях. Російська армія перекидала на Донеччину 2 тисячі осіб збройного складу з бронетехнікою, це так зване "сирійське поповнення", яке мало йти в Сирію. На Харківщину залучали "африканський корпус". Ба більше – Росія майже "оголила" свої військові бази на кордоні з Фінляндією.

"Всіх залучили в Україну, але воюють проти нас і на Часовому Ярі, і в Торецьку "мобіки". Не треба їх недооцінювати, вони позавчора штурмували позиції, поранено 2 українських військових. Штурмували вони доволі креативно, навіть драбину зробили зі сходинками, щоб лізти в окопи, вони підготовлені", – розповів Сазонов.

На Часовому Ярі наразі воює 98 десантна дивізія, ЗСУ її суттєво скоротили, тому вона була вимушена відступати для поповнення своїх сил.

Зараз прийшли вже екіпіровані молоді "контрактники", які вміють воювати. Не тільки ми ці 2 роки вчилися воювати, ті росіяни, які вижили – теж. Спочатку вони кидали на штурми мобілізованих. З 10 за 2 місяці вижило 2, але ці 2 навчилися воювати. Зараз на Донеччині вони кидають кращих: "спецуру", штурмовиків, десантників,

– підсумував Сазонов.