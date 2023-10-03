Представитель ГУР МО Андрей Юсов оценил креатив россиян. Своими мыслями он поделился в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что сказали в ГУР о "искусстве" окупантов

Юсов высмеял попытки россиян защитить свою стратегическую авиацию таким удивительным способом. Он отметил, что "аналоговнет выходит на новый уровень". Также разведчик вспомнил, как оккупанты использовали для этого шины. Представитель ГУР в шутку предположил, что российские военные просто решили списать выделенные на приобретение или ремонт техники бюджетные средства, которые они украли.

Ну, если серьезно, то это и смешно, и грустно комментировать. Недавно страна, позиционировавшая себя как лидер на рынке вооружений, "вторая армия в мире" сегодня пытается абсолютно допотопным креативом, который ни на что не влияет, имитировать, что она усиливает защиту каких-то своих объектов,

– сказал Юсов.

Разведчик подчеркнул, что для настоящей защиты своих военных аэродромов и авиации россиянам нужно убраться с временно оккупированных территорий Украины вместе со своими средствами ПВО.

Что этому предшествовало

В Саратовской области на аэродроме "Энгельс" появились нарисованные самолеты Ту-95 в масштабе один к одному. Таким образом оккупанты хотели ввести в заблуждение операторов дронов и ракет вместо того, чтобы использовать муляжи или усиливать ПВО.

Однако россияне разместили рисунки рядом с настоящими стратегическими бомбардировщиками. Более того, эти "художники" забыли о тенях на фейковых самолетах. Поэтому им не удалось даже обмануть спутники.

Россияне странно защищают свою авиацию