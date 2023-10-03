Представник ГУР МО Андрій Юсов оцінив креатив росіян. Своїми думками він поділився в етері телемарафону, передає 24 Канал.

До теми Примітивне маскування: росіяни малюють літаки Ту-95 на аеродромі Енгельс, але забули про тіні

Що сказали в ГУР про "мистецтво" окупантів

Юсов висміяв спроби росіян захистити свою стратегічну авіацію у такий дивний спосіб. Він зауважив, що "аналоговнєт виходить на новий рівень". Також розвідник згадав, як окупанти використовували задля цього шини. Представник ГУР жартома припустив, що російські військові просто вирішили списати виділені на придбання чи ремонт техніки бюджетні кошти, які вони вкрали.

Ну, якщо серйозно, то це і смішно, і сумно коментувати. Країна, яка нещодавно позиціонувала себе як лідер на ринку озброєнь, "друга армія у світі" сьогодні намагається абсолютно допотопним креативом, який ні на що не впливає, імітувати, що вона посилює захист якихось своїх об'єктів,

– сказав Юсов.

Розвідник наголосив, що для справжнього захисту своїх військових аеродромів та авіації росіянам потрібно забратися з тимчасово окупованих територій України разом зі своїми засобами ППО.

Що цьому передувало

У Саратовській області на аеродромі "Енгельс" з'явилися намальовані літаки Ту-95 у масштабі один до одного. У такий спосіб окупанти хотіли ввести в оману операторів дронів та ракет замість того, щоб використовувати муляжі чи посилювати ППО.

Однак росіяни розмістили малюнки поруч зі справжніми стратегічними бомбардувальниками. Ба більше, ці "митці" забули про тіні на фейкових літаках. Через це їм не вдалося навіть обдурити супутники.

Росіяни дивно захищають свою авіацію