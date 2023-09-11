Спершу автомобільні шини помітили на стратегічній бомбардувальній авіації, але згодом цей тренд розповсюдився на всі російські ПКС. Та такого тренду не зацінили росіяни, у мережі уже активно висміюють такі способи "убезпечити" літаки від ударів.

Дивіться також Бєлгород не спить: область здригнулася від потужних вибухів, росіяни жаліються на атаку дронів

Усе почалось з того, що у телеграм-каналах опублікували фото винищувача-бомбардувальника Су-34 накритого автомобільними покришками.

"Загалом, схоже, по всій країні почалось. Зрозуміло, що все це не від гарного життя, й ймовірно, це єдиний варіант зробити щось швидко й без поборів з особового складу", – написав російський пропагандист Ілля Туманов у себе в телеграм-каналі.



Ту-95 з покришками / Фото MAXAR

Втім, пропагандист таки висловився, що Росії треба зробити бодай якісь укриття на аеродромах тактичної авіації, які розташовані близько до України. Й цим на думку Туманова, має займатись держава за державний кошт.

У соцмережах створили купу мемів про намагання Росії убезпечити свої літаки. І мусимо визнати, що це таки дійсно дуже смішно.

Атаки на російські аеропорти: останні новини