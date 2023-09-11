Сначала автомобильные шины были замечены на стратегической бомбардировочной авиации, но впоследствии этот тренд распространился на все российские ПКС. Такого тренда не заценили россияне, в сети уже активно высмеивают такие способы "обезопасить" самолеты от ударов.
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Все началось с того, что в телеграмм-каналах опубликовали фото истребителя-бомбардировщика Су-34, покрытого автомобильными покрышками.
"В общем, похоже, по всей стране началось. Понятно, что все это не от хорошей жизни, и, вероятно, это единственный вариант сделать что-то быстро и без поборов с личного состава", – написал русский пропагандист Илья Туманов у себя в телеграмм-канале.
Ту-95 с покрышками / Фото MAXAR
Впрочем, пропагандист высказался, что России нужно сделать хоть какие-то укрытия на аэродромах тактической авиации, которые расположены близко к Украине. И этим, по мнению Туманова, должно заниматься государство за государственные средства.
В соцсетях создали кучу мемов о попытках России обезопасить свои самолеты. И должны признать, что это действительно очень смешно.
Атаки на российские аэропорты: последние новости
- В ночь на 30 августа стало известно о взрывах в Пскове России на аэродроме военных самолетов "Кресты", там были самолеты Ил-76.
- Атаку по аэродрому совершили с территории России, в результате удара два самолета были уничтожены и еще два серьезно повреждены. Об этом впоследствии сообщили в ГУР МО.