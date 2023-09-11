Сначала автомобильные шины были замечены на стратегической бомбардировочной авиации, но впоследствии этот тренд распространился на все российские ПКС. Такого тренда не заценили россияне, в сети уже активно высмеивают такие способы "обезопасить" самолеты от ударов.

Смотрите также Белгород не спит: область вздрогнула от мощных взрывов, россияне жалуются на атаку дронов

Все началось с того, что в телеграмм-каналах опубликовали фото истребителя-бомбардировщика Су-34, покрытого автомобильными покрышками.

"В общем, похоже, по всей стране началось. Понятно, что все это не от хорошей жизни, и, вероятно, это единственный вариант сделать что-то быстро и без поборов с личного состава", – написал русский пропагандист Илья Туманов у себя в телеграмм-канале.



Ту-95 с покрышками / Фото MAXAR

Впрочем, пропагандист высказался, что России нужно сделать хоть какие-то укрытия на аэродромах тактической авиации, которые расположены близко к Украине. И этим, по мнению Туманова, должно заниматься государство за государственные средства.

В соцсетях создали кучу мемов о попытках России обезопасить свои самолеты. И должны признать, что это действительно очень смешно.

Атаки на российские аэропорты: последние новости