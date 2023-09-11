Об этом рассказали в ряде российских телеграмм-пабликов, сообщает 24 Канал. Также они обнародовали фото и видео с места происшествия.
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На Белгородщине раздались взрывы
В 1:17 в Яковлевском районе Белгородской области было очень громко. Через несколько минут там прогремели еще несколько взрывов.
В Белгородской области слышали мощные взрывы: видео
Впоследствии россияне сообщили, что район атаковали дроны. На место выехали спецслужбы.
Оккупанты заявили об атаке дронами: видео
Беспилотники будто бы сбили. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО – сбито 2 БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет. Фрагменты одного из беспилотников упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом. На месте работают все оперативные службы,
– заявил российский чиновник.
Оккупанты говорят, что сбили 2 дрона / Фото из соцсетей
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В России продолжает взрываться: коротко
- Двое суток подряд, 7 и 8 сентября, дроны атаковали крупнейший российский завод микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске. Местные распространяли ряд видео, на которых можно было увидеть, как мощно он горел.
- В то же время в ГУР и СБУ продолжают интриговать сюрпризами на осень. Разведчики уже определили четкий список легитимных военных целей на российском и на временно оккупированных украинских территориях, которые должны быть уничтожены.
- Военный эксперт Рассвет предположил, что в этот список входят связанные с военной промышленностью предприятия, которые были созданы еще во времена Советского союза.
- На фоне постоянных взрывов в России и на оккупированных территориях захватчики решили переместить ПВО ближе к важнейшим объектам.