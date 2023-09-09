ГУР и СБУ интригуют планами на эту осень, а на поле боя появляется все больше оружия украинского производства. Как интенсивно дальше могут развиваться события, в ежедневной фронтовой сводке для 24 Канала проанализировал военный аналитик, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Россиянам приготовиться

В Главном управлении разведки заявили, что уже определен четкий список легитимных военных целей в России и на временно оккупированных территориях, которые должны быть уничтожены.

Свитан предположил, что туда входят предприятия, связанные с военной промышленностью, которые были созданы еще во времена Советского союза, ведь новых россияне практически не построили. Но и уже сейчас видно результаты работы украинских спецслужб.

На днях Служба безопасности Украины продемонстрировала дрон "Морок", способный лететь на расстояние до 800 километров. Поскольку боевые испытания обычно проходят до озвучивания подобного рода информации, Свитан предположил, что этот беспилотник уже использовался при выполнении задач против российских военных объектов.

Это довольно серьезный объект, предположительно собранный из европейских или американских деталей. Это ощущается в самом подходе и исполнении, что аппарат достаточно серьезный. А 800 километров – это далеко за Москву,

– заметил военный аналитик.

Полная фронтовая сводка Романа Свитана: смотреть видео

Когда Украина может получить ATACMS

Появилась информация, что в следующем пакете военной помощи Соединенных Штатов Америки все-таки появятся ракеты дальнего действия ATACMS.

Ракеты имеют дальность до 300 километров, вес боевой части 225 килограмм. Ракета стала бы серьезным ударом по тыловым структурам россиян.

К тому же ATACMS будут выходить из боевого дежурства у американцев, они будут заменены более дальнобойными ракетами.

Свитан предположил, что сама передача состоится до конца года, когда американцы снимут с боевого дежурства около 500 единиц и часть или все передадут на вооружение Украине.

Подробнее о фронте

МАГАТЭ сообщило, что в районе Запорожской атомной электростанции было слышно около 20 взрывов, а российские телеграм-каналы пишут, что выводится часть сотрудников, ведь якобы "увеличивается угроза атак ВСУ".

Это могут быть предварительные действия перед полным выходом из Энергодара. Мы уже сейчас, можно сказать, по кирпичикам разбираем вторую линию обороны. После расширения плацдарма и движения ВСУ к третьей линии обороны россияне будут вынуждены выходить из оперативного котла, который будет образовываться, в том числе и западнее Токмака,

– объяснил полковник запаса.

На восточном фронте в ВСУ зафиксированы продвижения. В частности, в районе Клещеевки, вероятно, туда не захотела заходить вторая группа оккупантов на замену уничтоженных.

"Враг понимает, что Клещеевка в окружении украинской артиллерии, поэтому они перестали заходить в этот населенный пункт. Таким же способом мы вытесним врага из Андреевки, впоследствии из Курдюмовки. Так же вытесним и из Бахмута", – убежден Свитан.

Для того чтобы организовать окружение вокруг Бахмута, также понадобятся высоты и севернее – еще несколько высот в районе Берховки, за которые сейчас сражаются ВСУ. Там в панике россияне пытаются сдерживать украинское наступление, однако это не удается.

К тому же у россиян сейчас фиксируется нехватка снарядов. Они могут максимально производить до 2 миллионов снарядов в год, это более 5000 в сутки. Но им необходимо как минимум 50 000 снарядов в сутки для того, чтобы выполнять задачи старыми советскими методами, как было до этого.

Фактически россияне сегодня работают с колес, потому и хотят найти дополнительные способы поставок снарядов, в частности сотрудничать с КНДР.

Так россияне могут несколько изменить тактику с перехода накрывать количеством снарядов на работу качеством, но для этого нужно гораздо скрупулезнее работать, больше подготовленных специалистов и разведка.

Однако это не такое себе изменение тактики в военном плане, это вынужденный шаг за неимением снарядов,

– заметил военный эксперт.