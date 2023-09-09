ГУР та СБУ інтригують планами на цю осінь, а на полі бою з'являється все більше зброї українського виробництва. Як інтенсивно далі можуть розвиватися події, у щоденному фронтовому зведенні для 24 Каналу проаналізував військовий аналітик, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Росіянам приготуватись

В Головному управлінні розвідки заявили, що уже визначений чіткий список легітимних військових цілей на російській і на тимчасово окупованих територіях, які мають бути знищені.

Світан припустив, що туди входять підприємства пов'язані з військовою промисловістю, які були створені ще за часів Радянського союзу, адже нових росіяни практично не побудували. Але й уже зараз видно результати роботи українських спецслужб.

Днями Служба безпеки України продемонструвала дрон "Морок", який здатний летіти на відстань до 800 кілометрів. Оскільки бойові випробування зазвичай відбуваються до озвучування подібного штибу інформації, Світан припустив, що цей безпілотник уже використовували під час виконання завдань проти російських військових об'єктів.

Це досить серйозний об'єкт, який, імовірно, зібраний із європейських або американських деталей. Це відчувається у самому підході і виконанні, що апарат досить серйозний. А 800 кілометрів – це далеко за Москву,

– зауважив військовий аналітик.

Повне фронтове зведення Романа Світана: дивитись відео

Коли Україна може отримати ATACMS

З'явилася інформація, що в наступному пакеті військової допомоги від Сполучених Штатів Америки все-таки з'являться ракети дальньої дії ATACMS.

Ракети мають дальність до 300 кілометрів, вага бойової частини 225 кілограмів. Ракета б стала досить серйозним ударом по тилових структурах росіян.

До того ж ATACMS будуть виходити з бойового чергування у американців, їх буде замінено більш далекобійними ракетами.

Світан припустив, що сама передача відбудеться до кінця року, коли американці знімуть з бойового чергування близько 500 одиниць і частину, або й усі передадуть на озброєння Україні.

Детальніше про фронт

МАГАТЕ повідомило, що в районі Запорізької атомної електростанції було чутно близько 20 вибухів, а російські телеграм-канали пишуть, що виводиться частина співробітників, адже нібито "збільшується загроза атак ЗСУ".

Це можуть бути попередні дії перед повним виходом з Енергодару. Ми уже зараз, можна сказати, по цеглинках розбираємо другу лінію оборони. Після розширення плацдарму і руху ЗСУ до третьої лінії оборони росіяни будуть змушені виходити з оперативного котла, який буде утворюватися, зокрема і західніше Токмака,

– пояснив полковник запасу.

На східному фронті у ЗСУ зафіксовані просування. Зокрема у районі Кліщіївки, імовірно, туди не захотіла заходити друга група окупантів на заміну тих, яких знищили.

"Ворог розуміє, що Кліщіївка в оточенні української артилерії, тому вони перестали заходити в цей населений пункт. Таким же способом ми витиснемо ворога з Андріївки, згодом з Курдюмівки. Так само витиснемо і з Бахмута", – переконаний Світан.

Для того, аби організувати оточення навколо Бахмута також знадобляться висоти і північніше – ще кілька висот в районі Берхівки, за які зараз б'ються ЗСУ. Там в паніці росіяни намагаються стримувати український наступ, однак їм це не вдається.

До того ж в росіян зараз фіксується нестача снарядів. Вони можуть максимально виробляти до 2 мільйонів снарядів в рік, це дещо понад 5000 за добу. Але їм необхідно, як мінімум, 50 000 снарядів на добу для того, аби виконувати завдання старими радянськими методами, як було до цього.

Фактично росіяни сьогодні працюють з коліс, тому і хочуть знайти додаткові способи постачань снарядів, зокрема співпрацювати з КНДР.

Так росіяни можуть дещо змінити тактику з переходу накривати кількістю снарядів на роботу якістю, але для цього потрібно набагато скрупульозніше працювати, більше підготовлених спеціалістів і розвідка.

Однак це не така собі зміна тактики у військовому плані, це вимушений крок через брак снарядів,

– зауважив військовий експерт.