Про це в ефірі національного телемарафону заявив представник ГУР МО Вадим Скібіцький, повідомляє 24 Канал.
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У ГУР визначили список російських об'єктів, які підлягають знищенню
Скібіцький зазначив, що ГУР методично працює та визначає найбільш критичні цілі й найбільш критичні об'єкти для самої Росії.
Це військові об'єкти, об'єкти оборонно-військового комплексу, які забезпечують виготовлення ракет, безпілотників, і це об'єкти, які стосуються логістики. Тому цілей багато,
– зауважив представник ГУР.
За його словами, усі вони пронумеровані та визначені за ієрархією. Їхнє значення також визначене.
"І ми цілеспрямовано знищуємо їх для того, щоб зменшити потенціал РФ і досягти ефекту доміно, коли знищення одного підприємства призведе до того, що інші, які зав'язані на його продукції, перестануть виготовляти військову продукцію", – пояснив Скібіцький.
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Росія наростила виробництво ракет
- Уже понад рік повномасштабної війни Росія не припиняє атакувати ракетами мирні українські міста. У 2023 році виробництво російських ракет збільшилось вдвічі порівняно з 2022 роком.
- За словами очільника Українського центру безпеки та співпраці Сергія Кузана, минулого року країна-терористка могла виготовити 512 ракет на рік, а сьогодні ця цифра сягає 1060.
- За словами експерта, США, Швейцарія та Німеччина – це топ-3 країни, чиї компоненти знайшли в російській зброї.
- Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат стверджує, що ті компоненти, які наразі має російська зброя, – це контрабанда з дружніх до Москви країн.