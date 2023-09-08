Начальник ГУР МО Кирило Буданов не став розкривати деталей, адже це таємна інформація. В ефірі телемарафону він лише прокоментував, як у Росії реагують на викрадення вертольота Мі-8, передає 24 Канал.
До теми Операція "Синиця": пілот Мі-8 з Росії відверто зізнався, чому здався ГУР і як потрапив в Україну
У Росії "засмучені" через "зникнення" Мі-8
Максим Кузьмінов, який перегнав російський вертоліт в Україну, не єдиний, з ким "спілкується" українська розвідка. Буданов заінтригував словами про те, що нині є "спілкування" й з іншими російськими пілотами. Ясна річ, голова розвідки не став розкривати подробиць.
Таке спілкування у нас як ішло з іще декількома особами, так і триває. А те, що відбулося, просто додасть впевненості тим людям, які ще вагаються,
– сказав він.
Коментуючи спецоперацію "Синиця", Буданов заявив, що російське військове керівництво, м'яко кажучи, "засмучене" через втрату гелікоптера. Тепер російська ФСБ почала ще активніше працювати. Проте в українській розвідці впевнені, що така "робота" не матиме результату, а рефлективні методи нічого не дадуть.
Спецоперація "Синиця": що відомо
- Розвідка 23 серпня повідомила, що здійснила успішну спецоперацію й виманила російський вертоліт Мі-8 на територію України. Разом з пілотом Максимом Кузьміновим було на борту ще 2 військових. Вони не знали куди летять й після посадки гелікоптера були ліквідовані.
- Операцію під назвою "Синиця" готували протягом 6 місяців. До слова, сім'ю Кузьмінова також вивезли з Росії, аби їхньому життю нічого не загрожувало.
- Кузьмінов зізнався, що погодився на таку спецоперацію, адже категорично був проти російської агресії та кровопролитної війни, яку розв'язав Путін. Він також не бажає бути причетним до воєнних злочинів і назвав усі ці події геноцидом українського народу.
- У Росії пілот мав 2 квартири та літак. Також у свої 28-років він вже напрацював на чималу пенсію, проте вирішив усе кинути й допомогти Україні.
- За те, що Кузьмінов перегнав російський вертоліт, він отримає грошову винагороду. Мовиться про 500 тисяч доларів у гривневому еквіваленті.