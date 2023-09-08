Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий, сообщает 24 Канал.

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В ГУР определили список российских объектов, подлежащих уничтожению

Скибицкий отметил, что ГУР методично работает и определяет наиболее критические цели и наиболее критические объекты для самой России.

Это военные объекты, объекты оборонно-военного комплекса, обеспечивающие изготовление ракет, беспилотников, и это объекты, относящиеся к логистике. Поэтому целей много,

– заметил представитель ГУР.

По его словам, все они пронумерованы и определены по иерархии. Их значение также определено.

"И мы целенаправленно уничтожаем их для того, чтобы снизить потенциал РФ и достичь эффекта домино, когда уничтожение одного предприятия приведет к тому, что другие, которые завязаны на его продукции, перестанут производить военную продукцию", – пояснил Скибицкий.

Обратите внимание! Недавно глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что возможное убийство кремлевского диктатора Владимира Путина – это непростая задача. Ведь здесь необходимо продумывать все детали и шаги.

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