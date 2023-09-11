Про це розповіли у низці російських телеграм-пабліків, повідомляє 24 Канал. Також вони оприлюднили фото та відео з місця події.

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На Бєлгородщині лунали вибухи

О 1:17 в Яковлевському районі Бєлгородської області було дуже гучно. Через кілька хвилин там прогриміли ще кілька вибухів.

У Бєлгородській області чули потужні вибухи: відео

Згодом росіяни повідомили, що район атакували дрони. На місце виїхали спецслужби.

Окупанти заявили про атаку дронами: відео

Безпілотники буцімто збили. Про це заявив губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков.

У Яковлевському міському окрузі спрацювала наша система ППО – збито 2 БпЛА літакового типу. Постраждалих немає. Фрагменти одного з безпілотників упали на проїжджу частину поруч із приватним житловим будинком. На місці працюють усі оперативні служби,

– заявив російський чиновник.

Окупанти кажуть, що збили 2 дрони / Фото з соцмереж

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У Росії продовжує вибухати: коротко