Россияне нашли контейнеры с формой ВСУ: в Луганской области возможны провокации

Российские оккупанты могут готовить коварные провокации в Луганской области. Там враг нашел одежду Вооруженных Сил Украины.

Об этом рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в эфире общеукраинского марафона, передает 24 канал.

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Он подчеркнул, что не знает, к каким именно провокациям может прибегнуть враг, но призвал людей быть бдительными.

У нас есть подтвержденная информация, что россияне обнаружили несколько контейнеров с формой наших военных. Мы не можем сказать заранее, на какие провокации они готовы пойти. Чего мы только на Луганщине не видели за время оккупации,

– заметил Сергей Гайдай.

Оккупанты обстреливают автобусы в Луганской области

Российские оккупанты продолжают делать все для того, чтобы украинцы не могли выехать с горячих точек. Так, захватчики обстреляли эвакуационные автобусы в Попасной. Как сообщил глава Попаснянской ВГА Николай Ханатов, эвакуационные автобусы были расстреляны, а их водители перестали выходить на связь.

Как это было

Ханатов отметил, что накануне из Попасной удалось эвакуировать 31 человека. Но желающих уехать из города было гораздо больше. Следовательно, приняли решение отправить туда два дополнительных автобуса. Транспортные средства до пункта назначения доехали, а там уже попали под огонь вражеской диверсионно-разведывательной группы.

Обратите внимание! Российские захватчики обстреляли автомобиль, в котором находились волонтеры, а также полицейский автобус. В транспортном средстве, в сторону которого оккупанты открыли огонь, находились двое местных жителей, а также виннитчанин. В результате атаки обошлось без жертв.

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