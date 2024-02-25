Захватчики пытаются наступать, поэтому активно обстреливают Купянск и близлежащие села. Впрочем, как рассказал 24 Каналу ветеран войны с Россией Евгений Дикий, оккупанты не так хотят захватить сам город, как железнодорожную станцию в одном селе, неподалеку от Купянска.
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Какое село нужен россиянам
Купянск – небольшой городок на востоке Харьковщины, где до полномасштабного вторжения проживало менее 30 тысяч человек. Город является крупнейшим железнодорожным узлом области после Харькова и расположен в 40 километрах от границы со страной-агрессором.
По словам ветерана, с военной точки зрения россиянам даже не обязательно захватывать весь Купянск. Оккупантам важнее восточный берег реки Оскол, где располагается железнодорожная станция в селе Купянск-Узловой, которая является действительно критически-важной для врага.
Если они ее возьмут, у них появится возможность подвоза БК и техники железнодорожным транспортом из глубины России на поле боя. В таком случае россияне смогут обеспечить всю группировку на Слобожанском участке фронта.
Это было бы для них очень серьезное логистическое достижение. А война в значительной степени как раз о том кто и как организует логистику для своих войск. Поэтому за Купянск-Узловой точно будут очень серьезно сражаться,
– отметил Евгений Дикий.
Когда Силы обороны Украины освободили Купянск, логистика врага и его потенциал боевых действий на Харьковщине существенно ослабли. Именно поэтому российская армия снова и снова атакует город, надеясь в будущем вернуть утраченные позиции.
Что происходит в Харьковской области: последние новости
- Оккупанты проводят многостороннюю наступательную операцию на Харьковско-Луганском направлении, которая может свидетельствовать о том, что в России сделали выводы из своих предыдущих неудач. По мнению ISW, целью россиян может быть захват восточного берега реки Оскол в Харьковской области.
- Россияне 17 февраля ударили по Купянску управляемыми авиационными бомбами. Хотя жилье многих местных разрушено до основания, местные не хотят покидать свои разбитые дома. В течение всего 40 минут оккупанты ударили по городу более 10 раз 250 и 500-килограммовыми КАБами.
- По словам председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, россияне 15 февраля сбросили КАБ на автомобиль, где находились гражданские – жена и ее муж. Оба погибли. В то же время в селе Черное Купянского района одна бомба попала во двор частного дома, а другая в "ВАЗ".