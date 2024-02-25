Загарбники намагаються наступати, тому активно обстрілюють Куп'янськ і довколишні села. Утім, як розповів 24 Каналу ветеран війни з Росією Євген Дикий, окупанти не так хочуть захопити саме місто, як залізничну станцію в одному селі, що неподалік від Куп'янська.

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Яке селище потрібне росіянам

Куп'янськ – невелике містечко на сході Харківщини, де до повномасштабного вторгнення мешкало менш як 30 тисяч людей. Місто є найбільшим залізничним вузлом області після Харкова й розташоване за 40 кілометрів від кордону з країною-агресоркою.

За словами ветерана, з військового погляду росіянам навіть не обов'язково захоплювати весь Куп'янськ. Окупантам важливіший східний берег річки Оскіл, де розташовується залізнична станція в селищі Куп'янськ-Вузловий, яка є дійсно критично-важливою для ворога.

Якщо вони її візьмуть, у них з'явиться можливість підвозу БК та техніки залізничним транспортом з глибини Росії на поле бою. У такому випадку росіяни зможуть забезпечити все угруповання на Слобожанській ділянці фронту.

Зауважте! Під час окупації Харківської області противник використовував станцію Куп'янськ-Вузловий для перекидання резервів – залізнична гілка сполучає Бєлгород з Куп'янськом і Вовчанськом.

Це було б для них дуже серйозне логістичне досягнення. А війна значною мірою якраз про те хто та як організує логістику для своїх військ. Тому за Куп'янськ-Вузловий точно будуть дуже серйозно битися,

– наголосив Євген Дикий.

Коли Сили оборони України звільнили Куп'янськ, логістика ворога та його потенціал бойових дій на Харківщині суттєво ослабли. Саме тому російська армія знову й знову атакує місто, сподіваючись в майбутньому повернути втрачені позиції.

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