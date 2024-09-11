Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в ежедневной сводке для 24 Канала подчеркнул, что россияне втягиваются в бои, переправляясь через реку Сейм.

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Свитан отметил, что российские захватчики сейчас пытаются не допустить того, чтобы Силы обороны вытеснили их за реку Сейм. Враг понимает, что в таком случае мы сможем развернуть вдоль Сейма в три – четыре раза меньше войск, поскольку он сам является хорошим укрепрайоном.

Подходы к реке дают возможность малыми силами удерживать определенное направление, прикрыть левый фланг нашей группировки,

– заявил полковник запаса.

Он отметил, что россияне втягиваются в бои, пересекают Сейм, сами заползая в оперативный "котел". Это один из механизмов принуждения противника к действиям, которые нам сейчас выгодны на данном направлении.

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Пойдут ли россияне снова на Покровск

Полковник запаса считает, что оккупанты не отказались от намерения идти на Покровск. Сейчас идет переформатирование российских войск, поскольку враг понял, что сходу взять этот город просто нереально.

По его словам, россияне уперлись в нашу оборону в Покровске и пытаются расширить фланги. Ведь узкий прорыв, который они осуществили, очень уязвим в случае ударов с флангов. Сейчас оккупанты пытаются выйти на Курахово, а также давить на Угледар.

Я думаю, на Покровск они отправятся только после того, как решат вопрос, на их взгляд, с нашей Кураховско-Угледарской группировкой,

– сказал Свитан.

Он добавил, что у противника нет времени, потому что всего несколько недель осталось до серьезных осенних дождей. Тогда практически все передвижения на данном направлении остановятся до весны.