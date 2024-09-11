Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу зауважив, що росіяни втягуються у бої, переправляючись через річку Сейм.

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Яка мета російських штурмів на Курщині

Світан зазначив, що російські загарбники нині намагаються не допустити того, щоб Сили оборони витіснили їх за річку Сейм. Ворог розуміє, що у такому випадку ми зможемо розгорнути вздовж Сейму втричі – вчетверо менше військ, оскільки він сам є гарним укріпрайоном.

Підходи до річки дають можливість малими силами утримувати певний напрямок, прикрити лівий фланг нашого угруповання,

– заявив полковник запасу.

Він зауважив, що росіяни втягуються у бої, перетинають Сейм, самі заповзаючи в оперативний "котел". Це один із механізмів примушування противника до дій, які нам зараз вигідні на цьому напрямку.

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Чи підуть росіяни знову на Покровськ

Полковник запасу вважає, що окупанти не відмовилися від наміру йти на Покровськ. Зараз відбувається переформатування російських військ, оскільки ворог зрозумів, що відразу взяти це місто просто нереально.

За його словами, росіяни вперлися у нашу оборону в Покровську й намагаються розширити фланги. Адже вузький прорив, який вони здійснили, дуже вразливий у випадку ударів з флангів. Нині окупанти намагаються вийти на Курахове, а також тиснути на Вугледар.

Я думаю, на Покровськ вони вирушать тільки після того, як розв'яжуть питання, на їхній погляд, з нашим Курахівсько-Вугледарським угрупованням,

– сказав Світан.

Він додав, що у противника немає часу, тому що лише декілька тижнів залишилося до серйозних осінніх дощів. Тоді практично все пересування на цьому напрямку зупиниться до весни.