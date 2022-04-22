Об этом рассказал спикер Минобороны Александр Мотузяник во время брифинга, передает 24 канал.
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Он сообщил, что оккупанты наступают возле Изюма и Барвенково в Харьковской области.
В районах Изюма и Барвенково подразделения российских войск проводят наступательные действия с целью взятия под контроль железнодорожного сообщения.
– заявил Мотузяник.
По его словам, для этого привлечены российские военные из состава:
- 1-й танковой армии,
- 20-го западного военного округа,
- 35-й армии,
- 68-го армейского корпуса восточного военного округа.
На Слобожанском направлении враг продолжает частично блокировать Харьков, а также прицельно бьет по объектам критической инфраструктуры. По данным Генштаба ВСУ, оккупанты пытаются закрепиться на достигнутом рубеже.
К слову, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил , что через неделю или полторы станет понятно, по какому именно сценарию разворачиваются события на Донбассе.
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