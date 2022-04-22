Об этом рассказал спикер Минобороны Александр Мотузяник во время брифинга, передает 24 канал.

По теме Россия перебрасывает все силы из Беларуси на Донбасс, – разведка

Он сообщил, что оккупанты наступают возле Изюма и Барвенково в Харьковской области.

В районах Изюма и Барвенково подразделения российских войск проводят наступательные действия с целью взятия под контроль железнодорожного сообщения.

– заявил Мотузяник.

По его словам, для этого привлечены российские военные из состава:

1-й танковой армии,

20-го западного военного округа,

35-й армии,

68-го армейского корпуса восточного военного округа.

На Слобожанском направлении враг продолжает частично блокировать Харьков, а также прицельно бьет по объектам критической инфраструктуры. По данным Генштаба ВСУ, оккупанты пытаются закрепиться на достигнутом рубеже.

К слову, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил , что через неделю или полторы станет понятно, по какому именно сценарию разворачиваются события на Донбассе.

Важно – Россия официально признала, что хочет оккупировать Восток и Юг Украины