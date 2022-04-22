Про це розповів речник Міноборони Олександр Мотузяник під час брифінгу, передає 24 канал.

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Він повідомив, що окупанти наступають біля Ізюма та Барвінкового на Харківщині.

У районах Ізюма і Барвінкового підрозділи російських військ проводять наступальні дії з метою взяття під контроль залізничного сполучення,

– заявив Мотузяник.

За його словами, для цього залученні російські військові зі складу:

1-ої танкової армії,

20-го західного військового округу,

35-ої армії,

68-го армійського корпусу східного військового округу.

Додамо, що на Слобожанському напрямку ворог продовжує частково блокувати Харків, а також прицільно б'є по об'єктах критичної інфраструктури. За даними Генштабу ЗСУ, окупанти намагаються закріпитися на досягнутому рубежі.

До слова, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що за тиждень чи півтора стане зрозуміло, за яким саме сценарієм розгортаються події на Донбасі.

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