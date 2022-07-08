Наступление оккупантов возле Богородичного захлебнулось – те отошли с потерями

россияне 8 июля пытались наступать в районе Богородичного, что на Славянском направлении. Однако в результате огневого поражения враг захлебнулся и отошел.

Так, украинские защитники заставили оккупантов отойти. При этом оккупанты понесли потери.

Читайте также На Славянском направлении враг сосредоточил до 25 БТГр, но пока им дают по морде, – Арестович

россияне хотят улучшить положение

В Генштабе также рассказали, что на Славянском направлении враг хочет улучшить тактическое положение своих подразделений.

Они обстреливали из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Долины, Мазановки, Краснополья, Гусаровки, Новопавловки, Червоного, Вернополья и Крестища.

Били россияне и на Краматорском направлении. Там враг обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Карповка, Славянск и Кривая Лука.

Кроме того, нанесли авиаудар вблизи Татьяновки.

ВСУ разбили захватчиков возле Верхнекаменского

Украинские силы обороны нанесли мощное огневое поражение по позициям противника в районе Верхнекаменского. Следовательно, враг отошел и от этого от населенного пункта.

Взамен оккупанты продолжали обстреливать наши позиции возле Спорного, Ивано-Дарьевки, Нью-Йорка и в районе Углегорской ТЭС. Они также безуспешно пытались наступать в районах населенных пунктов Спорное и Ивано-Дарьевка. Понесли потери и отошли.

Сейчас идут бои вблизи Веселой Долины.

Может заинтересовать – британская разведка назвала ближайшую цель наступления российских войск на Донбассе: видео