Россияне не будут штурмовать Харьков, но будут наращивать силы в направлении Изюма, – ОВА

Российские военные постоянно обстреливают Харьков, однако штурм города пока не прогнозируется. Оккупанты, вероятно, будут наращивать силы на Изюмском направлении.

Оперативная и военная ситуация в Харькове не меняется

Соответствующее заявление сделал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он подчеркнул, что оперативная и военная ситуация в Харькове не меняется.

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Также, по словам Синегубова, пока не прогнозируют попытки оккупантов взять Харьков штурмом.

Я убежден, что массированной атаки на Харьков с попыткой прорыва не будет. Это, если мы учитываем те силы и средства, которыми сейчас владеет враг на севере и северо-восточном направлении,

– рассказал Синегубов.

Глава Харьковской ОВА отметил, что россияне, скорее всего, будут наращивать свои военные способности на Изюмском направлении. Там, по его словам, будет происходить вся активная фаза.

Кроме того Синегубов не исключает провокаций от российских военных.

"Параллельно, к сожалению, будут провокации по городу. Провокации по обстрелам мирного населения. Также возможны провокации в связи с пасхальными праздниками", – резюмировал он.

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