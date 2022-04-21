Оперативна та військова ситуація у Харкові не змінюється

Відповідну заяву зробив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він наголосив, що оперативна та військова ситуація у Харкові не змінюється.

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Також, за словами Синєгубова, наразі не прогнозують спроби окупантів взяти Харків штурмом.

Я переконаний, що масованої атаки на місто Харків зі спробою прориву не буде. Це, якщо ми враховуємо ті сили і засоби, якими зараз володіє ворог на півночі й на північно-східному напрямку,

– розповів Синєгубов.

Очільник Харківської ОВА зазначив, що росіяни, швидше за все, будуть нарощувати свої військові спроможності на Ізюмському напрямку. Саме там, за його словами, буде відбуватися вся активна фаза.

Окрім того, Синєгубов не виключає провокацій від російських військових.

"Паралельно, на жаль, будуть провокації по місту. Провокації щодо обстрілів мирного населення. Та можливі провокації у зв'язку з великодніми святами", – резюмував він.

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