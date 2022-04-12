Прежде всего, российские оккупанты регулярно проводят пополнение личного состава и техники именно на этом направлении.

Читайте также Возле Мелитополя и Иловайска обнаружили усиление вражеских систем ПВО

Скопление оккупантов возле Херсонской области

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, на Южнобужском направлении российские войска удерживают определенные рубежи. Оккупация осуществляется силами подразделений из состава Южного военного округа.

Противник не оставляет попыток закрепиться на административных границах Херсонской области,

– отмечают в Генштабе.

Здесь добавляют, что враг активно пополняет запасы живой силы и техники, а также пытается обеспечить живучесть собственных пунктов управления.

О том, что враг не собирается легко сдавать позиции на Востоке и Юге, Генштаб рассказывал еще 9 апреля. Тогда же в ведомстве сообщили, что украинские защитники оттесняют вражеские войска с Херсонского направления.

В то же время, сегодня ночью россияне обстреляли ряд сел в Херсонской и Днепропетровской областях – Трудолюбовку, Кошевое Марьянское, Нововоронцовку и некоторые другие. По словам Вилкула, сейчас линия фронта на Юге проходит в Херсонской области. Именно оттуда россияне стреляют Градами.

Обратите внимание – Россия готовилась к геноциду: больше в видео