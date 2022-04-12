Насамперед те, що російські окупанти регулярно проводять поповнення особового складу та техніки саме у цьому напрямку.

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Скупчення окупантів біля Херсонської області

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України, на Південнобузькому напрямку російські війська утримують визначені рубежі. Окупація здійснюється силами підрозділів зі складу Південного військового округу.

Противник не полишає спроб закріпитись на адміністративних кордонах Херсонської області,

– зазначають у Генштабі.

Тут додають, що ворог активно поповнює запаси живої сили та техніки, а також намагається забезпечити живучість власних пунктів управління.

Про те, що ворог не збирається легко здавати позицій на Сході та Півдні Генштаб розповідав ще 9 квітня. Тоді ж у відомстві повідомили, що українські захисники відтісняють ворожі війська з Херсонського напрямку.

Водночас сьогодні вночі росіяни обстріляли низку сіл у Херсонській та Дніпропетровській областях – Трудолюбівку, Кошове Мар'янське, Нововоронцовку та деякі інші. За словами Вілкула, зараз лінія фронту на Півдні проходить в Херсонській області. Саме звідти росіяни стріляють градами.

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