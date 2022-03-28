Россияне не перестают обстреливать жилые кварталы Чернигова: видео последствий

Из-за вражеских атак Чернигов превращается в руины. Впрочем, оккупанты продолжают обстреливать город и дальше уничтожают жилые кварталы.

Журналисты показали жуткое видео, демонстрирующее масштабы разрушений в Чернигове. Это последствия обстрела 28 марта.

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Предварительно – жертв нет

Оккупанты попали в многоэтажку, а также в комплекс отдыха. По предварительной информации, погибших или травмированных в результате вражеского удара нет.

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Ситуация в Чернигове – очень сложная

Мэр Владислав Атрошенко подчеркнул, что враг постоянно обстреливает Чернигов. Россияне разбили все возможные дороги и мосты, так что для эвакуации людей – все тоже очень сложно. По словам чиновника, оккупанты применяют артиллерию и наносят авиационные удары. На город падают 200 и 500-килограммовые фугасные бомбы.

При этом захватчики не уничтожили на Черниговщине ни одного военного объекта. Они цинично атакуют только сады, больницы, жилые дома. В самом областном центре нет света, тепла и водоснабжения. Газ подают частично. Ремонтные работы производятся в перерывах между обстрелами.

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