Россияне не подходят, потому что по ним работает артиллерия, – Сенкевич о ситуации в Николаеве

Вокруг Николаева на вечер 8 марта продолжают накапливаться российские войска. Впрочем, близко к городу они не подходят, потому что по ним работает наша артиллерия.

Об актуальной ситуации рассказал городской голова Александр Сенкевич. По его словам, защитники города мотивированы и готовы встречать врага.

Читайте также Николаев, мы с тобой, – херсонцы вышли на улицы, чтобы поддержать соседнюю область

О том, что оккупанты хотят окружить Николаев, раньше говорил и глава областной военной администрации Виталий Ким. Он объяснил, что враг стремится закрепиться в окрестностях города.

Какая ситуация с электричеством в Николаеве

Мэр уточнил, что в микрорайоне Кульбакино возникли проблемы с электричеством. Ремонтные работы там должны быть возобновлены уже утром 9 марта. Кроме того, специалисты Облэнерго будут работать в Калиновке. На сегодня уже удалось возобновить электроснабжение в некоторых районах города, на очереди – микрорайон Матвеевка.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!