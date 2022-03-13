Об этом сообщают Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.
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Они добавляют, что сегодня под Белгородкой орки впервые узнали об истории Руси на собственном опыте.
Орковская техника не смогла форсировать Змиевы валы. Древнерусские оборонные системы против Орды – 2000 лет гарантии!
– пишут Вооруженные Силы.
Люди в комментариях поддержали юмор ВСУ:
- "Даже предки не пускают";
- "Вот было большое строительство, а не сейчас";
- "Останавливали орду до того, как это стало мейнстримом";
- "Надо по всей границе от них валами отгородиться".
Что такое Змиевы валы
Змеевые валы – народное название одного из видов дерево-земляных оборонных (белигеративных) сооружений в виде длинных валов. Распространены на территории Среднего Приднепровья.
Ранее бой под поселком Белогородка Киевской области завершился еще одним поражением противника. Наши защитники из отряда терробороны "Азов" ликвидировали восьмерых оккупантов, а также разгромили технику врага.