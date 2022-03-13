Про це повідомляють Сухопутні війська Збройних Сил України.
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Вони додають, що сьогодні під Білгородкою орки вперше дізнались про історію Русі на власному досвіді.
Орковська техніка не змогла форсувати Змієви вали. Давньоруські оборонні системи проти Орди – 2000 років гарантії!
– пишуть Збройні Сили.
Люди в коментарях підтримали гумор ЗСУ:
- "Навіть предки не пускають";
- "Ото було велике будівництво, а не зараз";
- "Спиняли орду до того, як це стало мейнстрімом";
- "Треба по всьому кордону від них валами відгородитися".
Що таке Змієві вали
Змієві вали – народна назва одного з видів дерево-земляних оборонних (белігеративних) споруд у вигляді довгих валів. Поширені на території Середньої Наддніпрянщини.
Раніше бій під селищем Білогородка, що на Київщині, завершився ще однією поразкою противника. Наші захисники із загону тероборони "Азов" ліквідували вісьмох окупантів, а також розгромили техніку ворога.