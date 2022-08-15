в россии не смогли сформировать новый танковый батальон: некому подписывать контракт

российские оккупанты пытаются пополнить свои безумные потери. Правда, на перспективу стать хорошим россиянином мало кто согласен.

российские оккупанты считают свою живую силу пушечным мясом и верят, что смогут выиграть только благодаря количественному преимуществу. Впрочем, после эффективной работы ВСУ даже в их недалеких расчетах стало появляться понимание, что российская армия – далеко не бесконечный ресурс, как они себе представляли.

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Провал с формированием нового танкового батальона

российские оккупанты решили громко объявить о формировании нового танкового батальона. О причине его формирования, а именно разгроме элитных танковых войск россии, оккупанты решили умолчать.

Враг уже даже придумал для нового батальона, который собирался сформировать в нижегородской области, название – имени к.минина. Похоже, что помпезность и туманная перспектива – отправка на войну против Украины – не слишком мотивировали россиян.

Сообщается, что согласно плану россиян батальон должен был быть укомплектован экипажами на 160 человек. По состоянию на 15 августа подписали контракт и изъявили волю превратиться в "ладу" для родных менее 30 россиян. Оккупанты кичились тысячными запасами танков, но они забыли, что техника сама не едет и не стреляет.

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