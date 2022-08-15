російські окупанти вважають свою живу силу гарматним м'ясом та вірять, що зможуть виграти лише завдяки кількісній перевазі. Втім, після ефективної роботи ЗСУ навіть у їхніх недалеких розрахунках почало з'являтися розуміння, що російська армія – це далеко не безкінечний ресурс, як вони собі уявляли.

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Провал з формуванням нового танкового батальйону

російські окупанти вирішили гучно оголосити про формування нового танкового батальйону. Причину його формування, а саме розгрому елітних танкових військ росії, окупанти вирішили змовчати.

Ворог вже навіть вигадав для нового батальйону, який збирався сформувати у нижегородській області, назву – імені к.мініна. Схоже на те, що помпезність та дуже туманна перспектива – відправка на війну проти України – не надто вмотивували росіян.

Повідомляється, що згідно з планом росіян батальйон мав бути укомплектований екіпажами на 160 осіб. Станом на 15 серпня підписали контракт та проявили бажання перетворитися на "ладу" для рідних менш як 30 росіян. Окупанти хизувалися тисячними запасами танків, але вони забули, що техніка сама не їде та не стріляє.

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