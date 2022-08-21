Хотят воевать только 30 человек: под Нижним Новгородом сорвано формирование танкового батальона

российские оккупанты из-за бешеных потерь пытаются набрать новое "пушечное мясо". Как выяснилось, даже недалекие россияне не хотят превращаться в новую "Ладу" для своих родственников.

россияне тратят много усилий на пополнение своих рядов новым "пушечным мясом". Они пытаются кричать о "патриотизме", "исполнении долга перед страной" и высоких зарплатах, но оказывается, что даже россияне ценят свою жизнь, чего не скажешь об их командовании.

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Провал формирования нового танкового батальона оккупантов

Как сообщили наши разведчики, с начала июля российские оккупанты принялись формировать новый танковый батальон в нижегородской области. Они поставили себе амбициозную цель – контракт должны были подписать 160 новобранцев.

Впрочем, все мечты россиян о новых смертниках провалились, на подписание контракта согласились всего 30 человек. Чтобы мотивировать своих людей идти на верную смерть, оккупанты начали обещать ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей для тех контрактников, чьи дети учатся в 10 – 11 классах. Даже это не спровоцировало приток контрактников, поэтому оккупанты стали думать, как же запихнуть людей в танки и отправить воевать в Украину.

Также оккупанты начали строить новую мобилизационную систему. Поскольку население самых бедных и отдаленных регионов имеет наиболее протестные настроения, то именно представителей этой категории россияне хотят ликвидировать в Украине.

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