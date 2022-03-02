Россияне не умеют ничего, кроме убийства своих и, к сожалению, наших граждан, – МВД

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко обратился к украинцам. Он отметил, что российские войска продолжают обстреливать украинские города.

Чиновник добавил, что утром 2 марта прогремели взрывы в Харькове – горит управление полиции и один из факультетов Харьковского университета. Также раздался взрыв в Сумах.

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"Они ничего не умеют, кроме того, как убивать своих же людей и, к сожалению, убивать мирное население и воевать с мирным населением", – подчеркнул Денисенко.

По его словам, ключевая стратегия россиян состоит в том, чтобы отправлять насмерть своих военных и бомбить наши города. Украинские защитники дают достойный отпор захватчику.

Заявление украинского МВД: смотрите видео

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