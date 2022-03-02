Посадовець додав, що зранку 2 березня пролунали вибухи у Харкові – горить управління поліції та один з факультетів Харківського університету. Також пролунав вибух у Сумах.

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"Вони нічого не вміють, окрім того, як вбивати своїх же людей і. на жаль, вбивати мирне населення та воювати з мирним населенням", – підкреслив Денисенко.

За його словами, ключова страгегія росіян полягає у тому, щоб відправляти на смерть своїх військових та бомбардувати наші міста. Українські захисники дають гідну відсіч загарбнику.

Заява українського МВС: дивіться відео

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