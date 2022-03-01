Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі 24 каналу. Протягом наступних днів в Україні ще будуть обстріли міст, адже нічого іншого у Путіна немає.

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"Треба розуміти, що у нас є певні перемоги, але попереду ще дуже тяжкі бої. На це треба налаштуватися й зрозуміти, що ми біжимо не спринтерську, а, на жаль, марафонську дистанцію", – заявив радник глави МВС.

За словами Денисенка, протягом наступних днів уся Росія говоритиме про те, що у них почався другий Афганістан. Вони цього не чекали, не розуміли.

Протягом 7 днів вони почнуть про це масово говорити. Путіну, щоб перебити цю інформацію, треба показати хоч якусь перемогу,

– додав радник міністра.

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