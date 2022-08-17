Соответствующую информацию сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире телемарафона "Единые новости". Также Рефат Чубаров пояснил, что оккупанты после взрывов в Крыму паникуют и сбегают с острова.

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С Майского россияне не успели вывезти ракетные комплексы

Рефат Чубаров объяснил, что в районе Джанкоя было два взрыва: один возле Майского. В частности, по его данным:

у села Майское была заброшена ферма. Теперь выяснилось, что на этом месте россияне создали большой, мощный склад боеприпасов как хаб;

поскольку Джанкой является железнодорожным узлом, то военная техника и вооружение из россии прибывают в Джанкой, а затем распределяются дальше.

На этом складе боеприпасов после того, как он часами взрывался, там были ракетные комплексы. Они были не для того, чтобы их каким-то образом использовать в Крыму, а чтобы их перебросить дальше – в Херсонскую, Запорожскую области,

– объяснил глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Он добавил, что уже оттуда оккупанты должны были обстреливать другие регионы Украины.

"Это все начало сегодня взрываться. Этот склад полностью уничтожен", – заверил Чубаров.

Он объяснил, что второй взрыв – это трансформаторная станция на железной дороге. Благодаря этому взрыву на определенные часы остановилось сообщение у россиян.

Кратко о взрывах в Крыму

Утром 16 августа в районе Джанкоя раздались взрывы. Они были не единичны, ведь детонировали боеприпасы. СМИ также показали первые кадры с места происшествия.

Комментируя потери врага, Андрей Цаплиенко сообщил, что за российским кораблем у врага после взрывов последовали: самоходные артиллерийские установки, реактивная система залпового огня "Град". Уже в районе железнодорожной станции "Азовская" разгружали 17 ББМ, 10 САУ "Гвоздика", 7 САУ "Мста-С", 2 САУ "Пион", 3 единицы РСЗО БМ-21 "Град".

Впоследствии взрывы были в районе Симферополя. В этот же день журналист-расследователь Христо Грозев сообщил, что на военном аэродроме поселка Гвардейское было 12 самолетов СУ-24М и 12 – СУ-25СМ. Они входят в состав военно-морского флота россии.

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