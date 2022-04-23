Борьба за Мариуполь продолжается. А защитники города, по словам Ермака, на постоянной связи с военным командованием.

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Что этому предшествовало:

21 апреля Шойгу отчитался Путину, что Россия "освободила", то есть захватила Мариуполь. Владимир Зеленский опроверг это. Так, россияне действительно оккупировали большую часть города, еще остались территории, защищающие украинские войска.

В соцсетях главный тиктокер России Рамзан Кадыров хвастался, что его боевики "взяли Мариуполь". В ответ советник мэра города Петр Андрющенко показал видео незанятой "Азовстали" и прилегающих к ней территорий. Оно свидетельствует, что до сих пор продолжаются бои даже вне завода.

Если говорить о Мариуполе, то россияне не взяли город и запустили очередной фейк о полном контроле. Ситуация сложная, но борьба за Мариуполь продолжается. Наши бойцы остаются на постоянном контакте с военным командованием,

– заявил Ермак.

В настоящее время в заблокированном Мариуполе находятся около 120 тысяч мирных жителей. Россия постоянно срывает гуманитарные коридоры в сторону Украины, под видом эвакуации депортирует мариупольцев во временно оккупированный Донецк или на территорию России.

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