Боротьба за Маріуполь триває. А захисники міста, за словами Єрмака, на постійному зв'язку з військовим командуванням.

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Що цьому передувало:

21 квітня Шойгу відзвітував Путіну, що Росія "звільнила", тобто захопила Маріуполь. Володимир Зеленський спростував це. Так, росіяни справді окупували більшу частину міста, ще залишились території, які захищають українські війська.

У соцмережах головний тіктокер Росії Рамзан Кадиров вихвалявся, що його бойовики "взяли Маріуполь". У відповідь радник мера міста Петро Андрющенко показав відео незайнятої "Азовсталі" й прилеглих до неї територій. Воно свідчить що досі тривають бої навіть поза межами заводу.

Якщо говорити про Маріуполь, то росіяни не взяли місто і запустили черговий фейк про повний контроль. Ситуація складна, але боротьба за Маріуполь триває. Наші бійці залишаються на постійному контакті з військовим командуванням,

– заявив Єрмак.

Заважимо, що наразі у заблокованому Маріуполі перебувають близько 120 тисяч мирних жителів. Росія постійно зриває гуманітарні коридори у бік України, натомість під виглядом евакуації депортує маріупольців у тимчасово окупований Донецьк або на територію Росії.

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