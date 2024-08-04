Командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко сказал 24 Каналу, что несмотря на потери россияне действуют высокоинтенсивно. Ранее украинские морпехи вблизи Волчанска ликвидировали штурмовую группу российских десантников 83 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

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Пускают в бой все, что под рукой

Россияне, теряя существенное количество личного состава, постоянно пополняют его. Для этого привлекают новые резервы.

"Обновление" происходит из числа войск, участвующих в боевых действиях на других отрезках фронта. А также, в частности, из тех подготовленных резервов, которые находятся в глубине России,

– объяснил командир батальона.

Когда не происходит поставки вражеской живой силы на линию соприкосновения, возникают паузы, которые могут длиться от 12 до 48 часов. В этот период россияне, чтобы не терять динамику, пускают в бой все, что есть под рукой.

В частности, оккупанты начали интенсивнее запускать FPV-дроны.

"Активность применения противником FPV-дронов зависит исключительно от противодействия Сил обороны. Соответственно ведется системная работа по определению места запуска и задачи огневого поражения благодаря объединенному воздействию украинской артиллерии и средств БПЛА", – отметил Юрий Федоренко.

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