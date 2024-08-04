Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко сказав 24 Каналу, що попри втрати росіяни діють високоінтенсивно. Раніше українські морпіхи поблизу Вовчанська ліквідували штурмову групу російських десантників 83 окремої гвардійської десантно-штурмової бригади.

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Застосовують в бій все, що під рукою

Росіяни, втрачаючи суттєву кількість особового складу, постійно поповнюють його. Для цього залучають нові резерви.

"Оновлення" відбувається з-поміж військ, що беруть участь в бойових діях на інших відтинках фронту. А також, зокрема, з тих підготовлених резервів, які перебувають в глибині Росії,

– пояснив командир батальйону.

Коли не відбувається постачання ворожої живої сили на лінію зіткнення, виникають паузи, які можуть тривати від 12 до 48 годин. В цей період росіяни, щоб не втрачати динаміку, застосовують в бій все, що є під рукою.

Зокрема, окупанти почали інтенсивніше запускати FPV-дрони.

"Активність застосування противником FPV-дронів залежить виключно від протидії Сил оборони. Відповідно ведеться системна робота щодо визначення місця запуску і завдання вогневого ураження завдяки об'єднаному впливу української артилерії та засобів БпЛА", – наголосив Юрій Федоренко.

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