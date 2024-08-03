Оборонною позицією росіян на цьому напрямку був агрегатний завод. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров, зауваживши, що мовиться про досить непогане укріплення у міській агломерації.

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Яка ситуація на Харківщині

На Вовчанському агрегатному заводі справді можна добре тримати оборону, навіть попри те, що він у напівоточені. Якби українські військові мали достатньо сил, щоб взяти завод під свій контроль, то однозначно це зробили б.

"Загалом Вовчанськ за ландшафтом розділений на дві лінії фронту. Росіяни не мають ефективного наступального потенціалу. Його повністю вичерпали за півтора місяця", – розповів Андрій Крамаров.

Ситуація біля Вовчанська: дивіться на карті

Ворог зазнав великих втрат. З самого початку окупанти мали досить скромну комплектацію технікою, артилерією та живою силою. Вони загрузли у міських боях та не змогли просунутись.

Лінія фронту стабілізована, відбуваються не такі інтенсивні бої, які ми бачили раніше. Штурмові групи ворога намагаються просунутися, але їх ефективно знищують Збройні Сили України.

Передумов для активного просування немає, а вся увага окупаційної армії зараз звернена до Донецької області. Саме там ворог зосередив свою найбільшу силу,

– підкреслив військовий експерт.