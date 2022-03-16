Россияне несут потери и отступают: прежде всего пытаются закрепиться на занятых рубежах

Оккупанты перестали активно идти в наступление, так как наши военные дают им достойный отпор. Вместо этого они пытаются хотя бы закрепиться на уже занятых рубежах.

В утренней сводке за 16 марта Генштаб ВСУ отметил, что за последние сутки характер боевых действий существенно не изменился. Украинским войскам успешно удается уничтожать оккупантов, что заставляет последних отступать.

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Оккупанты пытаются закрепиться на занятых рубежах

Если раньше вражеские войска хотя бы пытались активно наступать, то за последние несколько дней стратегия несколько изменилась. Они сосредотачивают основные усилия на закреплении и удержании рубежей и районов, которые они заняли раньше.

Наши военные на отдельных направлениях переходят в контрнаступление. ВСУ наносят сокрушительные удары по группировкам войск оккупантов.

Отлично сработали Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины. За предыдущие сутки они уничтожили три вражеских самолета (два из них – Су-34). Также известно о сбитом вертолете, трех БПЛА, а также двух крылатых ракетах.

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