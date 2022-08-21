Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг". россияне повредили ряд гражданских объектов в Никополе.
К теме оккупанты всю ночь били по Днепропетровщине: есть значительные разрушения
"В результате попаданий на одном из предприятий произошел пожар, уничтожено оборудование. В городе разбита школа, остановка транспорта, один жилой дом разрушили, около двух десятков – повредили. Вывели из строя газопроводы и линии электропередач", – рассказали в ОК "Юг".
Еще одна атака
Никопольский район страдал от обстрелов и 19 августа. россияне выпустили по жилым кварталам Марганца 5 снарядов и повредили ряд зданий. Кроме этого, вывели из строя линию электропередач.
оккупанты ранили четырех человек. Речь идет о 40-летнем мужчине и 18-летней девушке. Позже к врачам обратились женщины 32 и 78 лет.
Еще одна община в Днепропетровской области страдала от атак "Градов". Речь идет о Мировской. россияне целились в психоневрологический интернат. захватчики уничтожили его. Также повредили 5 домов. К счастью, никто не пострадал.
Обратите внимание – россияне могут усилить обстрелы ко Дню Независимости Украины: смотрите видео
Ракетные обстрелы украинских территорий: последние новост
- В Службе безопасности Украины установили, что только 1 из 20 российских ракет попадает в военный объект.
- оккупанты пытаются разрушить Николаев. Они каждую ночь обстреливают город. В частности, 21 августа враги выпустили ракеты С-300.
- Из Черного моря россияне сегодня выпустили по Одессе 2 ракеты типа "Калибр". К счастью, украинским силам ПВО удалось их ликвидировать.
- захватчики 18 августа ударили ракетами по общежитию в Харькове. Сейчас количество жертв составляет 18 человек. Спасатели продолжают разбирать руины и искать тела.