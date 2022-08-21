Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь". росіяни пошкодили низку цивільних об'єктів у Нікополі.

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"Внаслідок влучань на одному з підприємств сталася пожежа, знищено обладнання. У місті понівечена школа, зупинка транспорту, один житловий будинок зруйнували, зо два десятки – пошкодили. Вивели з ладу газогони та лінії електропередач", – розповіли у "Півдні".

Ще одна атака

Нікопольський район страждав від обстрілів і 19 серпня. росіяни випустили у житлові квартали Марганця 5 снарядів та пошкодили низку будівель. Крім цього, вивели з ладу лінію електропередач.

Окупанти поранили чотирьох людей. Мовиться про 40-річного чоловіка та 18-річну дівчину. Згодом до лікарів звернулися жінки 32 та 78 років.

Ще одна громада на Дніпропетровщині страждала від атак "Градів". Мовиться про Мирівську. росіяни цілились у психоневрологічний інтернат. Загарбники знищили його. Також пошкодили 5 будинків. На щастя, ніхто не постраждав.

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