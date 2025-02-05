На Харьковщине оккупанты образовали новый плацдарм на правом берегу Оскола, – DeepState

Российские войска на Харьковщине создали еще один плацдарм на правом берегу реки Оскол. Там оккупантам удалось продвинуться в районе населенного пункта Тополи.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Отмечается, что россияне уже неоднократно пытались пересечь Оскол – их попытки начались с середины января, а подготовку вражеские войска вели еще в начале прошлого месяца.

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В DeepState рассказали о ситуации на Харьковщине

По предварительной информации, оккупантам удалось достичь успеха в селе Тополи, но подразделения Сил обороны отбросили противника. Через некоторое время россияне предприняли повторную попытку, но в другом месте – им удалось занять позиции на меловой горе южнее села Тополи, форсировав реку. Аналитики отметили, что карта на этой местности изменилась.

Также российские войска пытались образовать плацдарм между Каменкой и Тополями – однако безуспешно.

Там им не удалось закрепиться и развивать свой успех, поэтому это остается лишь звоночком на будущие попытки, которые может осуществить противник,

– добавили в DeepState.

По словам аналитиков, сейчас на Харьковщине продолжаются стабилизационные мероприятия.

Мы очень надеемся, что этот район не перерастет в очередной более масштабный плацдарм, как это произошло южнее в районе Двуречной и Новомлинска,

– подытожили они.

К слову, ранее стало известно, что ВСУ после активных боев отбросили россиян с передовых позиций возле одного из населенных пунктов на Купянском направлении. По данным разведки, сейчас командование российской армии пытается вернуть беглецов на позиции.