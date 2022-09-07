Это 20 тысяч смертников, – военный эксперт рассказал, куда россияне перекидывают свои резервы

Россия предстала перед дилеммой, продолжать ли наступление на Бахмут, поскольку путин приказал захватить Донбасс до 15 сентября. Однако оккупантам также нужно сопротивляться в Херсонской и Харьковской областях.

Единственное место, где россияне могут перекинуть резервы и делают это сейчас, это район Северско-Бахмутского направления. Об этом для 24 канала рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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"Войска россии подходят в район Лисичанска, Попасной. Они действительно там становятся сильнее, но их усиление мы контролируем и в некоторых местах наши войска переходят в контрнаступление. Например, от Бахмута в сторону Светлодарска. Дальше на всю линию фронта российских войск не хватает", – сказал эксперт.

Группировка в Херсонской области обречена

По словам Свитана, дилемму с Бахмутом оккупанты просто не могут решить, потому что правобережная группировка отрезана от всех логистических путей. То есть россияне в Херсонской области не смогут убежать живыми.

Поэтому даже если бы они и хотели, то уже не спасутся, группировка обречена. Это 20 тысяч смертников,

– заявил военный эксперт.

Он отметил, что оккупанты получили приказ увеличить количество войск возле Мелитополя. Однако они остановили это. Эта задача стояла несколько недель назад. Они это остановили, потому что, как сказал Свитан, это все равно не позволило бы наступать.

Вблизи Изюма россияне попадут в ловушку

Свитан рассказал, что россияне не смогут удержать изюмское направление. Там такая проблема, как и у правобережной группировки. Перебросить туда войска можно только через Купянск. Это единственная ветвь, которая у них есть и функционирует.

"Однако расширение плацдарма возле Балаклеи приведет к тому, что наша артиллерия будет доставать до Купянска и сейчас эту нить, подпитывающую Изюмскую группировку, ВСУ возьмут под контроль. Можно будет говорить, что оккупанты попадут в огненную ловушку, в которой находится правобережная группировка" , – считает эксперт.

Он добавил, что наш Генштаб будет решать, как разворачивать наступление. Мы будем видеть последствия, хотя с опозданием в несколько дней.

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Россияне до конца будут стоять на Херсонщине

Свитан отметил, что когда россияне подписывают контракт, обязывающий убивать украинцев на украинской земле, они уже понимают, что они смертники. Россиян ведет сюда только прагматизм, бонусы, предлагаемые им российским военно-политическим руководством.

"Поэтому пребывание 20-тысячной группировки логично с точки зрения российского командования и российских солдат. Они получили деньги и задачи, переправились на правый берег и будут удерживать территорию до последнего российского солдата. Команду на выход они не получат, потому что это политическое решение. Единственный выход — это с помощью артиллерии, авиации, РСЗО перемешать эту 20-тысячную группировку", – сказал Свитан.

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