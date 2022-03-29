Россияне обстрелами нефтебаз хотят усугубить экономическую ситуацию, посеять панику, – Денисенко

Россияне стали чаще обстреливать нефтебазы в городах Украины. Атаки уже были по Львову, Луцку и Ровненщине.

Это свидетельствует об изменении стратегии оккупантов. Такое заявление сделал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, передает 24 канал.

По теме Россия уже использовала против Украины более 1370 ракет, – Пентагон

Многое им не удается на земле. Они понимают, что их преимущество – это ракетные обстрелы с далекого расстояния. Потому и начинают стрелять по нефтебазам и продуктовым складам. Делают это по тем местам, которые относительно далеко от линии фронта. Это связано с тем, что они хотят с одной стороны усугубить экономическую ситуацию. С другой – попытки посеять панику, деморализацию в относительно спокойных регионах,

– сказал он.

По словам Денисенко, наша задача здесь проста – рассредоточение этих продуктов и абсолютная минимизация всех рисков.

Также он отметил, что наша противовоздушная оборона регулярно сбивает множество ракет.

Вы должны знать, что обстрелы могут участиться: смотрите видео