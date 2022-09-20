Выплескивают ярость за свои поражения: оккупанты обстреливают освобожденные территории на Херсонщине

Вооруженные Силы Украины осуществляют наступательные действия на Юге, и уже освободили немало населенных пунктов Херсонщины. Линия разграничения подвинулась, а потому общины, которые оккупанты обстреливали раньше, стали страдать меньше.

Россияне свирепствуют из-за потерянного

Но в то же время оккупанты усилили обстрелы только что освобожденных населенных пунктов Херсонщины, в частности Высокополья и близлежащих сел. Об этом 24 канала рассказал корреспондент из Кривого Рога.

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Жители этих населенных пунктов говорят, что на них россияне выплескивают свою ярость за то, что потеряли захваченные территории и потерпели поражение на поле боя. К тому же, таким варварским способом они пытаются остановить дальнейшее продвижение украинских войск. Журналист добавил, что с этим может быть связано увеличение интенсивности артиллерийских обстрелов Никопольской, Марганецкой, Красногригоревской общин.

Он отметил, что из-за этих обстрелов Марганецкую общину добавили в список общин, которые находятся под постоянным огневым контролем, и люди, вынужденные выезжать с этой территории из-за опасности, имеют право получить статус ВПЛ и соответствующую помощь от государства.

Возвращаются ли люди в освобожденные населенные пункты

По словам корреспондента, после деоккупации населенных пунктов люди не стали больше уезжать или возвращаться туда. Люди, вынужденно жившие под российской оккупацией, остаются на месте и приходят в себя после полугодового "соседства" с оккупантами. А те, кому раньше удалось эвакуироваться в Кривой Рог или другие города, в большинстве своем только наведываются в освобожденные населенные пункты, чтобы посмотреть, что осталось после "асвобадителей", оценить уровень разрушений. После этого они решают, что делать дальше – возвращаться домой и восстанавливать свои дома, или возвращаться к местам временного пребывания.

"Очень много зданий, хозяйственных построек и бизнеса в Высокополье разрушены, и поэтому они нуждаются в восстановлении", – констатировал корреспондент.

Как помогают людям

Людям из деоккупированных сел постепенно начинают помогать волонтерские и международные организации. Они уже, хоть и осторожно, приезжают в Высокополье и близлежащие деревни.

По словам журналиста, самый острый вопрос для местных жителей – это кровельные и строительные материалы.

"Поскольку уже на прошлой неделе были дожди, а когда в здании банально нет крыши, то это очень серьезная угроза для целостности этого здания", - подчеркнул он.

Корреспондент рассказал о ситуации на деоккупированной территории Херсона: смотрите видео

Жителей деоккупированных населенных пунктов просят уехать на зиму

Несмотря на все попытки местных из освобожденных населенных пунктов вернуться к нормальной жизни дома, их просят все же эвакуироваться на зимний период. Особенно это прошение касается семей с детьми и маломобильных лиц. Как подать заявку на помощь с эвакуацией – читайте здесь .